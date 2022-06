Autoroutes, fermes usines... Députés, empêchez les projets polluants

Tribune — Luttes

La liste des collectifs signataires se trouve en fin de texte.

Fermes usines, autoroutes, mégabassines, entrepôts logistiques, extensions d’aéroports... : des centaines de projets d’infrastructures extrêmement polluantes et destructrices de nos territoires continuent de voir le jour à travers la France. Loin des projecteurs et des décideurs parisiens, le pays de l’Accord de Paris programme ainsi le bétonnage de nos terres, soit un département tous les sept à dix ans, et le maintien d’un mode de vie qui hypothèque l’avenir des citoyennes et citoyens au profit d’intérêts privés.

C’est le constat accablant de l’étude Projet local, impact global commandée par Terres de luttes en décembre 2021 avec l’objectif de montrer l’impact global des centaines de projets polluants autorisés par l’État à travers la France.

Un constat d’autant plus amer que ces objectifs, fixés par l’État, sont remis en cause... par l’État lui-même. En effet, ces projets sont systématiquement autorisés par les préfets, quand ils ne sont pas carrément portés, voire financés par les pouvoirs publics eux-mêmes. C’est le cas des centaines de mégabassines en préparation [ces gigantesques retenues d’eau destinées à l’agro-industrie]. Elles sont financées à 80 % par de l’argent public et la précédente majorité LREM leur a promis son soutien avec 200 millions d’euros à l’issue du Varennes de l’eau.

Idem pour les cinquante-cinq projets routiers qui risquent de bétonner 4 488 hectares, l’équivalent de la superficie de Lyon... pour un coût de plus de 12 milliards d’argent public. Nos dirigeants sont prêts à aller très loin pour maintenir le modèle actuel du tout-voiture et d’une agro-industrie gourmande en eau, alors que le changement climatique et les sécheresses sont déjà là.

Notre ténacité nous a permis d’obtenir des victoires sur le terrain

Ce scénario n’est pas une fatalité. Année après année, de plus en plus de riverain.es de ces projets s’indignent et se révoltent. Nous sommes ainsi plus de 500 collectifs, des dizaines de milliers d’habitant.es partout sur le territoire, à lutter quotidiennement contre ces projets anachroniques, inutiles et imposés. Notre engagement et notre ténacité nous ont permis d’obtenir des victoires sur le terrain, près de quarante ces trois dernières années !

Pour en remporter d’autres et mettre un terme à ces projets du passé, il faut que les décisions politiques changent, drastiquement et rapidement. Et comme l’État soutient, voire endosse ces projets, c’est aussi à cet échelon qu’il nous faut contre-attaquer.

Le 19 juin, les élections législatives rebattront les cartes de l’Assemblée. Car ce sont les député.es qui votent les lois aptes à encadrer ou à interdire ces projets, qui décident des financements qui leur sont attribués. Tout reste à faire. Les lois votées lors du précédent quinquennat sont malheureusement soit insuffisantes soit destructrices. La loi Climat et résilience, issue de la Convention citoyenne pour le climat, en est un parfait exemple. Elle demeure en deçà des ambitions nécessaires à la préservation des terres, avec des mécanismes de zéro artificialisation nette [1] trop peu contraignants qui accélèrent la bétonisation des sols, et des mécanismes de compensation destructeurs de biodiversité. D’autre part, là où la mouture initiale proposait de limiter les surfaces des entrepôts et centres commerciaux, de stopper le trafic aérien intérieur, d’interdire le financement de nouveaux élevages intensifs, la version finale édulcorée par les lobbies et le gouvernement n’en a rien gardé.

Action contre le projet de hangar Terra 2, soupçonné d’être destiné au e-commerce en plus d’artificialiser des terres, devant le conseil régional d’Occitanie, le 9 février 2022. © Alain Pitton/Reporterre

Ces lois et objectifs sont des vitrines séduisantes derrière lesquelles le droit de l’environnement et la protection qu’il offre sont drastiquement réduits. De plus, les exceptions et mesures parallèles se multiplient : sites clés en main, pouvoir de dérogation des préfets, seuils d’étude abaissés et participation dématérialisée sans réelle possibilité de débat contradictoire…

Toutes ces régressions législatives permettent d’implanter plus rapidement des entrepôts, de nouvelles mines, des fermes usines, des centres commerciaux, des aéroports ou des usines toxiques... et cela au détriment des études d’impact, de l’information et de l’avis des habitant.e.s.

Mesdames et Messieurs les candidat.e.s à la députation, vous vous présentez pour être les représentant.e.s de nos territoires dans l’instance qui, aujourd’hui, contribue à affaiblir les protections qu’il nous reste et qui ignore les objectifs qu’elle a elle-même inscrits dans la loi au profit de projets qui dévorent nos terres. Si ces projets sont contestés à l’échelle locale, c’est bien parce qu’ils ont des conséquences délétères sur nos terres, notre air, l’eau et le vivant.

Nous vous exhortons donc à vous engager à accompagner nos combats, à gripper les rouages des intérêts privés et à faire barrage à ces projets.

Partout en France, nous, les collectifs d’habitant.e.s, resterons chaque jour mobilisés sur nos terrains de lutte. Nous continuerons à faire pression par tous les moyens disponibles. Et nous serons toujours là pour vous rappeler vos engagements.



Signataires de la tribune :

Bassines non merci 79

Jardin à Défendre d’Aubervilliers

Collectif eau 88, contre le pillage de l’eau à Vittel

Les Braises (ex Collectif Non à l’Aéroport du St-Emilionnais)

Collectif contre l’usine à cochons de Langoat

Sos Oulala, contre le périphérique de Montpellier

La Voie est libre, contre l’autoroute Castres-Toulouse

Youth for climate Valenciennes

Collectif Contre La Ligne 18 et l’Artificialisation des Terres

Collectif pour l’Agriculture Paysanne et la Préservation de la Nature en Dordogne ( CAPNAT24 )

) Association pour le développement durable du causse de l’Isle - Commission Photovoltaïque

Collectif Citoyen Nature en CCILAP

Urgence Saclay

XR Poitiers

Poitiers Collectif « Atterrissons d’urgence »

Atterrissons d’urgence » Institut Bella Ciao

Bien Vivre en Vallespir

Extinction Rebellion Saint-Brieuc

Greenpeace Montpellier

Viure, coordination des collectifs et association des Pyrénées-Orientales

Attac33

Ensemble pour le climat Lens Liévin

NDDL Poursuivre Ensemble

Poursuivre Ensemble Collectif Non au T4

L’eau qui mord

Association « Les Riverains et les Amis de Béner »

Les Riverains et les Amis de Béner » Pour la sauvegarde du plateau des Gras

Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet

Comité-Stop Bure-en-Retz

Stop TERRA 2

2 Balance ton port la nouvelle

Collectif pour le Triangle de Gonesse

Val d’Oise environnement

Stop nucléaire Drôme Ardèche

Stop Méthane Plouha

Poterie Riposte

SOS Durance Vivante

Durance Vivante Le Chaudron des Alternatives

Défense des jardins à Tourcoing

Collectif ANINA

Les Communaux

Fruits Oubliés et Biodiversité en Cévennes

SCEVe

Attac Alès Cévennes

CCAPAS (Collectif Citoyen pour un Autre Photovoltaïque dans les Alpes du Sud)

(Collectif Citoyen pour un Autre Photovoltaïque dans les Alpes du Sud) NDDL Poursuivre Ensemble 79

Poursuivre Ensemble 79 Collectif Puma contre la LEO - Avignon

- Avignon Collectif pour des alternatives à l’élargissement de l’A480

Extinction Rebellion 05

SOS Forêt PACA

Forêt Pas touche au Touyre

La Conviviale écologiste et fraternelle

Les Jardins des Vaîtes

Stop déviation golfe Juan 06

À pas de loutre

Maison du Peuple en Colère

Collectif des habitants du hameau du Moisnil

Assemblée Populaire d’Auxerre

Collectif GCO Non merci

Non merci Vent de luttes entre Vosges et Rhin

Association Vivavre

Peuple des Dunes de Batz à Bréhat

Axe vert de La Ramée

Attac44

Acapec

Fédération Environnementale Eurélienne ( FEEL )

) ATTAC Rennes

Rennes Alternatiba- ANV Montpellier

Montpellier Stop Extension Aéroport Marseille Provence

La lutte des sucs, contre la RN 88

88 NADA Lille (Non à l’agrandissement de l’aéroport de Lille)

Lille (Non à l’agrandissement de l’aéroport de Lille) Coordination La Loire Vivra

Non à l’autoroute A133-A134 Association de Défense des Berges de Seine

Alternatiba Rouen

Autre COM

