En bref — Alimentation

On connaît le Nutri-score, le Planet-score ou encore l’Éco-Score qui permettent de choisir des produits alimentaires meilleurs pour la santé ou l’environnement. Au rayon des indicateurs d’impact, un petit nouveau vient de faire son apparition : le Resto-score. Il est lancé par Écotable, une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui accompagne le secteur de la restauration vers la transition écologique. En deux mots : l’idée est de vous permettre de choisir un restaurant selon son engagement écologique.

Depuis 2019, Écotable propose aux restaurateurs de calculer les effets environnementaux de leur établissement et de les accompagner. Jusque là, ces derniers obtenaient à la suite d’un audit une note sur 100 et des pistes d’améliorations concrètes. En instaurant le Resto-score, Écotable leur donne un moyen de communiquer sur leurs engagements. Ils pourront, s’ils le souhaitent, mettre leur score en avant auprès de leurs clients.

« Nous passons entre 150 et 200 critères au crible »

Reprenant le système de lettres (de A à E) et de couleurs (du vert au rouge) des scores déjà existants, Resto-score prend en compte les effets sur la santé environnementale, humaine et animale : approvisionnement en circuit court, transport, énergie, aliments bio, légumes de saison, lutte contre le gaspillage alimentaire, réduction du plastique, mais aussi bien-être au travail… « Nous passons entre 150 et 200 critères au crible », explique Camille Delamar, présidente d’Écotable. Actuellement, quelque 500 restaurants utilisent les outils d’Écotable. Seule une quinzaine – généralement classés en A ou B – ont décidé d’afficher le nouveau logo, pour le moment. À terme, Écotable espère également convaincre des acteurs de la restauration collective de s’engager dans la démarche.

« Avec la loi Agec, l’affichage environnemental va devenir obligatoire dans le secteur du textile. Il est probable qu’un même affichage soit un jour imposé dans la restauration. Resto-Score peut permettre aux professionnels d’anticiper, de s’améliorer et de se préparer à un telle obligation », détaille Camille Delamar. Le Resto-Score pourrait alors devenir un outil de référence.

