La rédaction de Reporterre contre la réforme des retraites

Édito — Retraites

Mardi 7 mars, Reporterre, le média de l’écologie, participe au mouvement populaire pour bloquer la France. Mais comment ? En rédaction, nous avons discuté : fallait-il ne pas paraître pour conforter le « blocage du pays » ? Mais cela aurait laissé le champ libre à la majorité de la presse dominante, appartenant aux milliardaires, et peu critique du projet nuisible du gouvernement.

Nous avons donc choisi de consacrer nos articles du jour à la question cruciale des retraites, et de suivre en direct et par des reportages les manifestations et blocages d’aujourd’hui. Et nous changeons le bandeau du site : sur chaque article, nous indiquons « Reporterre, média de l’écologie, soutient la mise à l’arrêt du pays le 7 mars ». Plusieurs d’entre nous feront grève, notamment pour participer en tant que citoyennes et citoyens aux manifestations.

Une lutte contre un productivisme injuste

Pourquoi un tel engagement ? Parce que nous avons constaté depuis longtemps que la question des retraites touche au cœur de l’écologie vécue. Nous l’avons documenté maintes fois, par exemple ici : travailler plus, c’est produire plus, alors que l’urgence écologique est de réduire la consommation matérielle et énergétique. De surcroît, la présente réforme, injuste, touchera les plus précaires, notamment les métiers du soin, et aussi les métiers de la nature (bûcherons, égoutiers, salariés associatifs...).

De même, la réforme réduira le nombre de retraités qui jouent un rôle crucial dans la vie non marchande, par l’aide qu’elles et ils apportent à leurs proches, à leurs enfants, ou en s’engageant dans les associations et les luttes. Et puis, surplombant en quelque sorte ces raisons, il y a l’enjeu civilisationnel du progrès humain, qui ouvre le temps libre, consacré aux liens, à la gratuité, au don, face à l’impératif de production et de croissance à tout prix.

Une bataille pour l’avenir

Ce lien entre l’écologie et la retraite, il est entré dans le cœur des luttes, comme on a pu l’entendre dès le 10 janvier, le soir même du jour où Mme Borne annonçait le projet de réforme, lors de la première réunion de protestation que nous avons organisée avec nos camarades du journal Fakir.

Ce qui se joue dans cette bataille, ce n’est donc pas seulement les retraites, mais une vision du monde et de l’avenir : soit nous intégrerons réellement les enjeux de l’écologie dans la vie, soit nous continuerons dans la voie brutale et destructrice du technocapitalisme. Si le peuple perd cette bataille, nul doute que le gouvernement Macron et la classe sociale qui le soutient continueront le démantèlement de la protection sociale et des services publics.

Voilà pourquoi Reporterre s’est engagé, au nom de l’écologie, dans cette lutte, et pourquoi nous allons continuer à la raconter et à en élucider les enjeux.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner