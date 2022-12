Macron, Bolloré, Pouyanné... On a des cadeaux pour vous

Climat

Ravageurs de terres, méga-émetteurs de CO2... En 2022, des grands patrons et des politiques se sont distingués par leur activité destructrice du climat et de la biodiversité. Pour Noël, Reporterre leur offre des livres écolos.

La destruction du climat et de la biodiversité n’est pas une fatalité : il y a des coupables. L’été dernier, l’économiste Maxime Combes proposait d’ailleurs de nommer les vagues de chaleur d’après leurs responsables — par exemple, « canicule TotalÉnergies » — afin de « repolitiser » ces évènements climatiques extrêmes. Pour clore cette année 2022, Reporterre a opté pour un geste altruiste : une liste de cadeaux à offrir aux criminels du climat.

Pour Bernard Arnault : « Superyachts — Luxe, calme et écocide »

Grâce aux comptes tenus par des militants écologistes « I Fly Bernard » et « L’avion de Bernard », on a beaucoup parlé du jet privé de Bernard Arnault, le PDG milliardaire du groupe de luxe LVMH. Il a d’ailleurs fini par le vendre… préférant louer des avions incognito.

S’il n’a plus son jet privé, il a toujours son mégayacht. Rien qu’au mois de septembre, ce dernier a émis près de 1 250 tonnes de CO2 en consommant 470 000 litres de diesel. On remercie le compte Twitter @YachtCO2tracker qui nous permet de suivre les aventures du Symphony, embarcation de plus de cent mètres de long où « tout est conçu pour s’amuser et se détendre ».

Alors, qu’offre-t-on à l’homme dont la fortune nette est évaluée entre 156 et 176 milliards d’euros ? Le livre Superyachts du sociologue Grégory Salle. L’une des six terrasses du bateau — ou bien son spa, son salon de beauté ou sa salle de musique « avec piano à queue » — devrait être l’écrin idéal pour le lire face à la mer.

Superyachts — Luxe, calme et écocide, de Grégory Salle, aux éditions Amsterdam, 2021, 176 p., 13 euros.

Cadeau bonus : un passe navigo



Pour Patrick Pouyanné : « Comment saboter un pipeline »

Il est évident que Patrick Pouyanné peut s’acheter tout ce qu’il souhaite — il a gagné 5 millions en 2021. On ne résiste tout de même pas à lui offrir Comment saboter un pipeline, essai stimulant du maître de conférences en géographie humaine Andreas Malm. Gageons qu’une telle lecture sera féconde pour le PDG de TotalÉnergies, groupe pétrolier français qui a dégagé 6,5 milliards d’euros de bénéfice net au troisième trimestre 2022. De quoi inciter Patrick Pouyanné à saboter lui-même l’oléoduc chauffé le plus long du monde, nommé Eacop — un désastre écologique et social — que la multinationale veut construire en Afrique de l’Est.

Comment saboter un pipeline, d’Andreas Malm, aux éditions La Fabrique, 2020, 216 p., 14 euros.

Cadeau bonus : un Dalloz — bible juridique — pour les prochains procès de TotalÉnergies

Pour Emmanuel Macron : « La croissance verte contre la nature »

Sur le site de l’Élysée, on peut lire ceci : « La cause écologique est l’une des priorités du président de la République. » Cela n’a pas empêché Greenpeace, avant la dernière présidentielle, de qualifier de « catastrophique » le bilan en la matière d’Emmanuel Macron. Parce qu’être citoyenne et citoyen de France nous donne des droits mais aussi des devoirs, pour Noël, on offre au chef de l’État La croissance verte contre la nature, de l’économiste Hélène Tordjman. Un livre passionnant, qui bat en brèche ce concept néolibéral chéri par le président.

La croissance verte contre la nature — Critique de l’écologie marchande, de Hélène Tordjman, aux éditions La Découverte, 2021, 352 p., 22 euros.

Cadeau bonus : une lampe à huile, crise énergétique oblige.

Elon Musk : « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce »

Mégalomane, immature, technophile, autoritaire... Elon Musk fait partie de ces hommes qui planent à 10 000 mètres d’altitude (au sens propre, il a lui aussi un jet privé, comme au figuré). Le très beau Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, de Corinne Morel-Darleux, semble donc être le cadeau idoine pour le milliardaire accro à Twitter — qu’il a racheté récemment pour 41,5 milliards d’euros. D’autant que le livre est court : 104 pages. Un aller-retour New York-Paris en cinquante-huit minutes — un service que sa compagnie spatiale SpaceX veut lancer dans les années à venir — pourrait être suffisant pour le finir.

Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, de Corinne Morel-Darleux, aux éditions Libertalia, 2019, 104 p., 10 euros.

Cadeau bonus : un monocycle

Vincent Bolloré : « Hold-up sur la terre »

Au Cambodge, en Afrique... L’industriel Vincent Bolloré n’a de cesse d’accaparer les terres d’autrui. Le magnat des médias et de l’édition serait donc bien avisé de lire Hold-up sur la terre. La journaliste Lucile Leclair y raconte le rachat de terres agricoles françaises par des grandes entreprises et multinationales, le tout au profit d’une agriculture toujours plus industrielle et chimique.

Hold-up sur la terre, de de Lucile Leclair, aux éditions Seuil/Reporterre, 2022, 160 p., 12 euros.

(Futur) cadeau bonus : le livre de Guillaume Meurice et Nathalie Gendrot — qui égratigne Bolloré — sortira en mars 2023 chez Flammarion. En septembre 2022, sa sortie avait été suspendue par le groupe Editis, propriété de Vivendi... dont Bolloré est le premier actionnaire.

