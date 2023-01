2023, avec vous, l’écologie toujours rebelle

Édito — Médias

En ce début d’année, que nous vous souhaitons joyeuse – eh oui ! – et écologiste, toute l’équipe de Reporterre vous dit merci. Merci de nous avoir soutenu si nombreux – plus de 18 000 donatrices et donateurs en un seul mois —, merci de nous donner les moyens d’informer, d’enquêter, de rapporter, de réfléchir et de débattre. Merci de soutenir de plus en plus nombreux et de plus en plus fortement le média de l’écologie, libre d’accès, sans publicité, sans actionnaire. Parce que l’essentiel de nos revenus proviennent de vos dons — à 98 % — nous sommes un cas presqu’unique dans la presse française. Merci d’être plus de 1,6 million de visiteurs uniques à nous lire chaque mois.

Grâce à votre soutien, en 2022, nous avons refait notre logo, élargi la rédaction en nous renforçant sur l’information consommation avec Fabienne Loiseau, renforcé notre service informatique avec Florent Triquet et la communication avec Zoé Sérafinowicz, développé la cartographie, lancé des fanzines imprimés, relancé des rencontres publiques mensuelles et mené toujours plus d’enquêtes approfondies. Nous ne cherchons pas à produire beaucoup, mais toujours mieux.

Nous travaillons aussi, dans nos pratiques de travail quotidien, à être en harmonie avec les valeurs que nous défendons, celles d’une société écologique, non autoritaire, coopérative. C’est ainsi que nous avons généralisé le système d’une rédaction en chef tournante, tel que plusieurs journalistes expérimentés se relaient, semaine après semaine, pour piloter la publication au jour le jour. Et par ailleurs, l’échelle des salaires est limitée à 1,9, tandis que nous prenons le plus grand soin à rémunérer dignement les collaborateurs et collaboratrices extérieures.

Notre but : placer les questions écologiques au cœur du débat public

En 2023, avec votre aide puissante, nous allons faire grandir encore l’équipe — elle compte aujourd’hui vingt-et-un salariés en CDI, — améliorer nos lettres d’information (lues déjà par plus de 100 000 personnes tous les jours), développer l’infographie, renforcer nos enquêtes, notre suivi de l’information scientifique et des débats d’idées — tout cela sans relâcher le récit des luttes et des alternatives.

Tout ceci n’a qu’un but : placer les questions écologiques au cœur du débat public. Et nous y parvenons, depuis des années d’effort tenace, avec le soutien de lecteurs et lectrices toujours plus nombreux. Les grands médias parlent davantage de climat, de biodiversité, de pollution, et des médias amis apportent des voix nouvelles dans ce concert grandissant. C’est, aussi, que la réalité dramatique qu’annoncent les écologistes et les scientifiques depuis... des décennies, se concrétise dans la vie quotidienne. 2021 avait été l’année des mégafeux, des sécheresses, des inondations. Mais loin de France, comme si nous étions une enclave protégée des tourmentes de la biosphère. 2022 a marqué, avec une canicule douloureuse, l’irruption du réchauffement climatique dans la réalité de tous les jours.

Cependant le travail n’est qu’en partie accompli. Les dirigeants restent dans un monde fantasmatique : le président de la République peut prétendre que la vague de chaleur de l’été dernier n’aurait pu être imaginée, tandis que la ministre de la Transition écologique ignore que c’est pour 2030 que la France s’est engagée à réduire fortement ses émissions de gaz à effet de serre, et non en 2050. Et partout, le productivisme et la destruction continuent, sous des discours pseudo verts : la bétonisation des terres, la poursuite d’un programme autoroutier absurde, le développement de l’aviation, la promotion de l’agriculture industrielle — on en passe.

« L’enjeu crucial est de redistribuer les richesses »

En fait, nous sommes arrivés à un point où, si l’écologie a enfin pénétré la grande arène de l’actualité, elle ouvre l’ère de la dispute. N’en déplaise à beaucoup, elle génère le conflit, et non le consensus. Il n’y a pas d’accord possible avec des milliardaires comme Bernard Arnault qui prennent l’avion comme nous prenons la bicyclette. Et globalement, l’enjeu crucial pour réaliser la mutation écologique du monde est de redistribuer les richesses. Ce que les dominants ne ne veulent pas, poussant le « technosolutionnisme », c’est-à-dire l’idée que la technique — les OGM, le nucléaire, la croissance verte, le numérique, la géo-ingénierie — va régler le problème sans qu’on ait à transformer la société. Mais l’écologie n’est pas un domaine séparé du social, elle y est totalement imbriquée, dans une relation intime et consubstantielle.

La réunion de la gauche et des écologistes

C’est pourquoi, solide sur nos fondamentaux — une information pertinente, vérifiée, donnant à voir les différentes opinions —, Reporterre assume de porter une voix souvent dissidente et prenant position sur les grands débats du moment. À court terme, le gouvernement veut imposer une nouvelle réforme des retraites. Cette question a une forte dimension écologique, comme nous l’avions déjà relaté en 2019, lors de la précédente offensive gouvernementale. Par ailleurs, une des bonnes nouvelles de 2022 avait été l’union de la gauche et des écologistes. Et puis, l’automne a brisé l’élan. Il faut le réveiller, rallumer la flamme, et c’est ce que nous sommes heureux de faire, avec nos amis du journal Fakir, en organisant mardi 10 janvier, la réunion de la gauche et des écologistes pour relancer la bataille des retraites, la bataille du temps libre, la bataille du bonheur ! Venez nombreuses et nombreux. L’année sera joyeuse et énergique, et avec vous, Reporterre sera de tous les bons rendez-vous.

