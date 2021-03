Architectes, abandonnons le monde des lobbies et du béton

Durée de lecture : 10 minutes

Léa, Étienne et Tibo sont trois architectes et activistes engagés dans des luttes écologiques, sociales et politiques. Elle et ils ont rédigé cette tribune cosignée par plus de quatre-vingt personnes de tous horizons, architectes, enseignants, anthropologues, chercheurs en sciences humaines... La version longue de ce texte a été publiée par la revue Topophile.

La liste des signataires est à la fin du texte.

Plusieurs médias nationaux ont publié ces derniers mois des articles qui dénoncent la « culture de la charrette [1] », les abus, pressions subis par les étudiants en école d’architecture ainsi que la désillusion des jeunes professionnels. Entre autres, Libération (« École d’architecture : un régime basé sur la terreur, le harcèlement et l’intimidation ») ; Les Échos, (« Étudiants en architecture, ils (se) construisent dans la douleur »), Le Monde (« En école d’architecture, les dérives de la culture charrette »)…

Les faits qui y sont relatés ne sont pas nouveaux. La « culture charrette », par exemple, remonte au XIXe siècle. Elle fait référence au stress des étudiants des Beaux-Arts, quand ils travaillaient toute la nuit pour finir leurs travaux, et couraient ensuite les déposer dans les charrettes qui les emmenaient en urgence jusqu’aux salles d’examen. Cette culture est toujours opérante dans la profession, conséquence du système de commandes et des modes d’organisation au sein des agences.

Il nous a semblé pourtant que les symptômes mis en lumière dans ces articles révèlent un malaise plus profond, lié au sens et au rôle politique que seront amenés à tenir celles et ceux qui conçoivent et construisent les territoires aujourd’hui. Car ils devront intervenir dans une société qui continue de dérouler un projet destructeur du vivant.

Sommes-nous diplômés pour aménager le désastre ?

Que ce soit la logique de métropolisation, qui détruit des lieux de vie, de nature et de sociabilité ; que ce soit la logique d’extraction de ressources et de participation au rejet de CO 2 dans l’atmosphère, avec les « grands projets », en Île-de-France par exemple [2] ; ou les processus de décision et de financement qui, malgré tout un tas d’habiles artifices participatifs, continuent d’augmenter les inégalités en accentuant les processus de gentrification… pour une large part, l’architecture et l’aménagement des territoires sont au service d’un marché néolibéral qui s’entête à épuiser le(s) vivant(s).

Rencontre à l’Ambazada, mai 2018, à Notre-Dame-des-Landes.

Les écoles d’architecture, d’urbanisme et de sciences politiques en sont l’antichambre technique. Quand elles investissent les questions écologiques, c’est trop souvent pour déployer un imaginaire cynique de la « transition » ou de la ville « durable », qui fait fi de la sobriété pour poursuivre urbanisation intensive et innovation technologique.

Face à ces perspectives tristes et délétères, plutôt que se demander « comment mieux construire », nous préférons nous mettre au travail autour de la question : « Quelle culture voulons-nous nourrir ? » [3]

Une culture soumise à des rapports de domination, des pressions politiques, des lobbies et un système patriarcal ne peut contribuer à un monde écologique et empathique. En opposition à celle-ci, nous retrouvons des lignes de joie quand nous sommes capables de nourrir collectivement une culture sensible des amitiés, du commun et du vivant.

Étudiants, professionnels, enseignants et habitants, nous devons oser dire « non »

Pour cela, en tant qu’étudiant·es, professionnel·les, enseignant·es et habitant·es, nous devons oser dire « non ». Trop de charrettes, trop de projets construits trop vite, trop de compromis, trop de lobbies, trop de béton... Nous devons oser dire : « je ne participerai pas à cela », et passer à l’acte en cultivant d’autres manières de concevoir et de construire, en inventant d’autres modèles et en occupant le terrain politique.

Nos professions sont submergées par une accumulation de réglementations, de normes, de certifications et autres labels. Ce cadre ultracontraignant, centré sur la technique et la sécurité, empêche la créativité, l’autonomie, ainsi que le déploiement d’une réflexion sur leurs politiques sous-jacentes. Il ne tient qu’à nous d’interroger, de détourner et de sortir du cadre pour défendre ce qui nous semble juste : privilégier les lieux et leur singularité, expérimenter les savoir-faire locaux, prendre le temps de concevoir et de questionner l’acte de bâtir. Bref, questionner, désobéir, résister, défendre, et ainsi initier les ruptures nécessaires.

La bibiliothèque de la Zad de Gonesse, expulsée fin février.

Justement, certaines expériences ont transformé le sens que nous donnions à nos métiers : Zad, ateliers populaires d’urbanisme, Extinction rébellion, désobéissance civile, blocages, squats, friches, camps climat, collectifs de résistance citoyenne...

Des formes offensives indispensables pour enrayer ce régime de destruction existent

Prendre une demi-journée pour appuyer juridiquement l’ouverture de squats dans des territoires où les logements vacants dépassent souvent les 10 %. Dessiner et tailler des charpentes pour installer des maisons du peuple en lieu et place de grands projets inutiles. Participer à des actions de blocage d’entreprises qui intoxiquent le monde. Prendre part à des actions de reprise de terres pour soutenir une agriculture paysanne. S’engager dans le quotidien d’un territoire pour développer avec ses habitant·es une culture de la résistance face à la métropolisation. Défendre un jardin partagé. Cuisiner pour une cantine populaire… Ces prises de position et actions font exister des formes offensives indispensables pour enrayer ce régime de destruction. Elles nous consolident en tant que force sociale et puissance politique multiple, autonome des institutions technocratiques qui entretiennent les dynamiques toxiques en cours.

Ces actions nous encouragent à penser le politique dans la vie, à cesser d’en faire un champ autonome, séparé, dont il est tellement facile de s’isoler. L’année écoulée a éclairé crûment les inégalités existantes et la gestion autoritaire en germe. Malgré l’impuissance dans laquelle elle nous enserre, elle nous a aussi donné la force de nous engager dans des chemins de solidarité et de sobriété. Pour celle qui vient, sachons nous organiser pour affirmer notre détermination et bifurquer radicalement.



Signataires :

Lea Hobson, architecte et activiste

Étienne Delprat, architecte et enseignant à Rennes 2

Tibo, architecte et activiste, Notre-Dame-des-Landes

Julien B., associatif, Nantes

Julien Dupont, architecte, artisan, enseignant, Nantes

Isabelle Lesquer, militante associative, Nantes

Florian Perennes, étudiant en deuxième année à l’ENSA, Nantes

Grégoire Bignier, enseignant Ensapvs, Paris

Frédéric Denise, architecte objecteur de croissance, Paris

Sibylle D’Orgeval, réalisatrice, Paris

Benoit Rougelot, architecture du vivant, Paris

Vincent Rigassi, architecte et enseignant (ENSAG), Grenoble

Cyrille Hanappe, architecte, enseignant-chercheur à l’École nationale supérieure d’architecture Paris Belleville

Maarten Gielen, coopérant de Rotor DC, Bruxelles

Jean-louis Tornatore, anthropologue, professeur à l’Université de Bourgogne, Dijon

Jean-Baptiste Comby, sociologue, maître de conférences, Nantes

Stéphane Lavignotte, militant écologiste et pasteur, Seine-Saint-Denis

Germain Meulemans, chercheur postdoctorant au laboratoire Pacte, Cité des Territoires, Grenoble

Paul Chantereau, architecte et écrivain, Auvergne

Marie Menant, architecte, enseignante, doctorante

Jean Harari, architecte, Île-de-France

Pierre Couturier, maître de conférences en géographie, Université Clermont, Auvergne

Léa Longeot, association Didattica, Ile de France

Juliette Duchange, paysagiste, Drôme

Damien Najean, architecte, Puy-de-Dôme

Sylvain Adam, architecte, association APPUII, Ile-de-France

Bernarth Godbille, maître de conférence en science et technique pour l’architecture école de Lille

Jean-Baptiste Bahers, chercheur CNRS en aménagement du territoire, Nantes

Paul Léo Figerou, étudiant des Beaux-Arts, Marseille

Revue Topophile, l’ami·e des lieux | la revue des espaces heureux, Paris

Alessandro Pignocchi, auteur de bd, Bois le Roi

Jonathan Goffé, Ingénieur, docteur, Paris

Ivan Fouquet , architecte dplg, Paris

Tiffany Timsiline, architecte HMONP, Cotes d’Armor

Sabine Guth, architecte, ENSA Nantes, Paris

Catherine Clarisse, architecte DPLG et diplômée ENSAD, Maitresse de conférence ENSAPM, Paris

Yvann Pluskwa, architecte DPLG, Marseille

Mathias Rollot, auteur et maître de conférences en architecture, biorégion rhénane

Antoine Lagneau, chercheur-associé au LIR3S - Université de Bourgogne

Elissa Giraudet, architecte et coordinatrice écoconstruction, Loire Atlantique

Hugo Dubois, étudiant à l’ENSA Nantes en M1, Nantes

Antoine Kilian, architecte et enseignant-chercheur, Marseille.

Stéphane Herpin, architecte sans frontières, Marseille

Baptiste Furic, architecte, Puy-de-Dôme

Quentin Mateus, ingénieur low tech, Concarneau

Coline Scoarnec, architecte D.E, Marseille.

Marwan Filali, architecte, Marseille

Merril Sinéus, architecte urbaniste, enseignante et membre fondatrice du réseau scientifique thématique "SUD-Pratiques et Pédagogies Coopératives »

Dorothée Guéneau, architecte urbaniste, Nouvelle Aquitaine

Nicolas Gautron, enseignant ENSart Limoges

Florent Chiaperro, architecte et chercheur

Philippe Eustachon, comédien-metteur en scène, Paris

Ariane Cohin, architecte et auto-constructrice, Ile de France

Ester Pineau, architecte DE, Nantes, Paris

Paul Chaufour, militant associatif, La Récolte Urbaine, Montreuil

Emmanuel Cappellin, réalisateur, Saillans

Armelle Breuil, architecte et activisite (Extinction Rébellion), Oslo, Norvège

Marion Delplancke, metteuse en scène, Paris

Marie Durand, architecte DPLG, enseignante à l’ENSA-Marseille

Perrine Philippe, architecte, Seine-Saint-Denis

Grégoire Barraud, architecte, Nantes

Claire, Damien, Mélia, Pascaline, Véronique, Violaine, architectes et paysagistes, Les saprophytes, Nord

Yvan Detraz, architecte, Bruit du frigo, Bordeaux

Claire Mélot, architecte et doctorante en philosophie, Berlin

Jeanne Rivière, architecte, Paris

Didier Gueston, architecte d.p.l.g, Paris

Maud Lévy & Antoine Vercoutère, architectes MLAV.LAND, Paris

Paul-Emmanuel Loiret, architecte DPLG praticien, maître de conference-chercheur, Ensa-versailles

École 0, collectif pluridisciplinaire, Maine-et-Loire

Marielle Maçé, directrice de recherches au CNRS, spécialiste de théorie littéraire.

Sébastien Eymard, architecte, Associé Encore Heureux, Paris

Baptiste Morizot, philosophe, maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille.

Joséphine Germain, architecte diplômée d’état, Paris

Guillaume Nicolas, architecte à Montreuil, enseignant à Rouen

Sara Carlini, architecte urbaniste, enseignante, doctorante

Bénédicte Mallier, architecte, Le cabinet d’émile r. -53-

Emmanuelle Guyard, concierge designeure, Cunlhat, Puy-de-dôme

Alice Leloup, paysagiste et architecte, Concarneau

Guillaume Quemper, paysagiste - DERIVE - Île-de-France

Romain Minod, architecte, Île-de-France

Collectif Etc, Architecte-constructeurs, Marseille-Drôme

Lucile et Sabine, Designers alternatives urbaines-collectif ÇAVAPU, Paris

Sabine Thuilier, architecte, enseignante ENSACF, Pixel[13], Auvergne

Alia Bengana, Architecte et enseignante

Céline Tcherkassky, architecte, Saint-Denis

[1] Soit le fait de travailler intensément sur un court laps de temps pour remettre un projet, un ouvrage.

[3] Nous empruntons l’expression à Isabelle Fremeaux et John Jordan, qui ont engagé un débat sur les partenariats toxiques avec des entreprises qui cherchent à maintenir l’acceptabilité sociale de leurs pratiques délétères.

