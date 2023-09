Luttes écolos, les temps forts de la rentrée

• Reporterre publie une carte des luttes locales en France, et l’actualise régulièrement. Voici les plus marquantes de la rentrée.

Le maire de cette station de Haute-Savoie a annoncé le 5 septembre un « moratoire » sur ce projet, dans un entretien au Dauphiné Libéré. En octobre 2022, un arrêté préfectoral autorisant le lancement de travaux avait été suspendu par le tribunal administratif de Grenoble. Cependant, le maire assure qu’il va « muscler » le projet « dans le respect de la justice et de la loi ».

Le projet de liaison par câble entre les stations de l’Alpe d’Huez (Isère) et des Deux Alpes a également été abandonné par les élus de l’Oisans fin juillet. En revanche, le projet d’agrandissement du téléphérique de La Grave reste dans les cartons, malgré un recours en justice des associations environnementales.

À Colmar (Haut-Rhin), un collectif se bat contre l’urbanisation du quartier de Biberackerweg, qui signifie « le chemin du champ du castor ». Il s’agit d’un ancien quartier maraîcher, aujourd’hui en friche, devenu une prairie. Les opposants dénoncent le bétonnage de cette zone d’une dizaine d’hectares.

À Planguenoual, dans les Côtes-d’Armor, les élus de Kerval (syndicat de traitement des déchets de 148 communes des Côtes-d’Armor), envisagent de construire un nouvel incinérateur. Il doublerait les capacités de combustion des déchets. Les opposants dénoncent le coût du projet — 107 millions d’euros — et ses importants rejets de CO 2 .

Dans le Haut-Rhin, un circuit de courses automobiles souhaite s’étendre en construisant un Motor Park. Les propriétaires assurent qu’il s’agit d’un parc sur la sécurité routière et la transition énergétique pour les enfants âgés de 4 à 12 ans. Les opposants dénoncent l’installation d’attractions en pleine zone Natura 2000 ainsi que des nuisances sonores.

Des associations de protection de l’environnement et des riverains s’inquiètent d’un projet d’extension de l’aérodrome d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). La société Edeis, qui a obtenu une délégation de service public, prévoit une hausse du trafic de 25 % par an jusqu’en 2027, principalement en aviation d’affaires.

Après un très joyeux rassemblement sur le plateau du Larzac pour les Résistantes, de nombreux collectifs ont prévu un planning de rentrée

chargé. Beaucoup d’actions et manifestations sont regroupées sur le site de Terres de luttes ; voici les temps forts :

