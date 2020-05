Retour dans la nature : la vie sauvage s’est épanouie, respectons-la

Il s’est joué quelque chose d’exceptionnel pendant le confinement. Depuis leur fenêtre, leur balcon ou leur jardin, les citoyens ont regardé la nature avec une compassion et une attention nouvelle. Pour la première fois, ils on entendu le chant des oiseaux sans pollution sonore . Nos sens se sont réveillés, on a réappris à goûter, caresser, sentir... »

« Dès que l’humain réoccupe l’espace, évidemment il y a concurrence et risque de conflit » , note l’ornithologue Allain Bougrain-Dubourg. Il a enjoint les autorités à faire au plus vite « un état des lieux » . Si certains naturalistes ont pu obtenir des dérogations pendant le confinement, la plupart sont en effet restés chez eux. « On manque de données et de remontées du terrain pour connaître l’état de la faune, son nouveau territoire » , dit-il. « Si on constate dans certaines zones un épanouissement remarquable de la nature, on pourrait imaginer y faire quelques jachères. Il ne s’agit pas d’interdire l’accès au plages mais d’être plus attentif et précautionneux. »

Concrètement, plusieurs naturalistes et organisation appellent à un déconfinement pédagogique pour éviter un afflux trop massif dans les espaces naturels. Les journées du mois de mai sont d’ordinaire celles où il y a le plus d’affluence et les frustrations engendrées par le confinement ne risquent pas d’arranger les choses.

L’arrêt des activités humaines a stoppé un carnage rendu invisible tellement il était devenu quotidien. « Quelques milliers de chouettes et de putois, des dizaines de milliers de salamandres et de hérissons et des millions d’insectes ont eu la vie sauve du fait d’un trafic routier réduit » , écrivent, dans un communiqué commun , plusieurs associations écologistes et naturalistes dont l’ Aspas , la LPO et France Nature Environnement.

Selon Frédi Meignan, le président de l’association Mountain wilderness , « on assiste à un tout début de réensauvagement . Une part du vivant s’est habituée à vivre sans les humains. » Le confinement a coïncidé avec la période de reproduction. Une année que la philosophe Virginie Maris , juge « miraculeuse » . Les espaces naturels se sont transformés en nurseries. De nombreuses espèces ont mis bas et des oiseaux couvent toujours. Les forêts regorgent de petits qui n’ont encore jamais rencontré les humains. « Nos imaginaires étaient verrouillés par notre proximité avec une nature très dégradée. Avec le confinement, tout a volé en éclat , estime-t-elle. La nature s’est redéployée et l’on a pris conscience du caractère toxique de nos interactions avec elle. »

