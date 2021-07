Tribune — Luttes

Les collectifs et personnes en lutte contre la réintoxication du monde appellent à se mobiliser contre les logiques industrielles et marchandes mortifères. Pour nos milieux vivants et nous, une nouvelle vague d’actions coordonnées aura lieu le 17 septembre.

Il y a à peine un an, au sortir du premier confinement, une centaine de collectifs en lutte répondaient à un premier appel à agir contre la réintoxication du monde. Puis les 17 novembre et 17 avril, malgré les restrictions sanitaires, cette constellation d’habitant⋅es, de paysan⋅nes, d’activistes persévéraient et renouvelaient leurs actions aux quatre coins du pays. Par leurs blocages, leurs rassemblements, leurs occupations, leurs irruptions dans l’espace public, en un mot leur résistance, ils et elles dessinaient une voie vers un monde s’émancipant des logiques marchandes et industrielles mortifères.

Aujourd’hui, alors que la crise du Covid-19 semble s’atténuer mais que la mégamachine repart de plus belle, nous appelons une nouvelle fois à agir, le 17 septembre, partout sur le territoire contre les sites et projets destructeurs du vivant et des solidarités sociales. Car tandis que la crise du sanitaire s’atténue, avec elle disparaissent aussi les promesses d’un « monde d’après », s’extirpant de l’impasse de celui d’avant. Que ce soit par des plans de relance industrielle sans aucune remise en question, ou la nécessité fumeuse de rembourser une dette fictive, la classe dirigeante mondiale est unanime : il faut que la sacro-sainte économie reparte, vite et fort.

Mobilisation à Bercy pour le sauvetage de la papeterie de la Chapelle-Darblay, le 28 avril 2021. © NnoMan/Reporterre

L’impératif de s’y soumettre coûte que coûte s’accompagne d’un zèle renouvelé à réprimer tout ce qui y ferait obstacle. On a vu, malgré les oppositions populaires, l’apparition d’un nouvel arsenal « légal » qui piétine allègrement la liberté de manifester, celle de la presse et ouvre à la possibilité d’expulser sans procédure toute occupation de logements vacants et de zones menacées. Le sentiment d’impunité policière est dorénavant encouragé au plus haut niveau de l’État. Après une année pendant laquelle se sont développés des mécanismes de contrôle inédit au nom de la crise sanitaire, le gouvernement agit comme si les habitudes de soumission devaient durer toujours et s’étendre à l’entièreté du champ social.

À celles et ceux qui croyaient encore qu’une loi climat pouvait améliorer la situation, les débats parlementaires du printemps ont répondu par une gifle. Main dans la main, lobbies et gouvernant⋅es ont méthodiquement détricoté toute mesure limitant l’entreprise de destruction en cours. Freiner les implantations de l’ogre Amazon ? Poubelle. Arrêter les extensions d’aéroport ? Surtout pas. S’en prendre au bétonnage, à la vente de voitures les plus polluantes, à la publicité, aux engrais azotés, aux pesticides ? Plus tard, peut-être, ou bien jamais.

Loin des ministères, une résistance prend forme

Le message est limpide : il y aura toujours de l’énergie du côté des gouvernant⋅es pour nier l’urgence à agir, jamais pour s’attaquer aux industriels et aux financiers et à leur responsabilité — pourtant abyssale — dans la catastrophe écologique. Pourtant, loin des ministères et des sièges épais du CAC40, hors du champ des micros d’une sphère médiatique en roue libre, il s’en passe des choses… pour peu que l’on s’y intéresse. Ici, des dizaines de collectifs émergent, à Rouen, à Argenteuil, à Lyon… pour en finir avec la culture de la catastrophe industrielle tolérée, pour empêcher de nouveaux Lubrizol, de nouveaux AZF. Là, un mouvement national, les Soulèvements de la Terre, occupe et cultive des zones menacées d’artificialisation par des projets de route, d’urbanisation, d’extension de carrières de sable.

À Saclay ou encore à Aubervilliers, de nouvelles Zad naissent contre la destruction de parcelles agricoles et de jardins ouvriers par le Grand Paris, la spéculation immobilière et le saccage olympique. Une Zad souterraine apparaît face à une carrière de béton dans le Var, et la Zad du lien revient sur un projet routier près de Montpellier. D’autres collectifs, enfin, comme à Grandpuits ou à la Chapelle-Darblay rassemblent syndicats et associations écologistes pour travailler concrètement aux reconversions de certains sites de production. Ils développent des activités autrement plus respectueuses du vivant, et empêchent ces entreprises de laisser les salarié⋅es sur le carreau tout en rémunérant grassement leurs actionnaires en pleine crise. Ils nous rappellent à l’urgence de penser, avec les travailleurs des secteurs les plus toxiques, les mutations possibles des activités, les réappropriations des lieux de travail, ainsi que les rapports de force à engager pour garantir des ressources et droits pendant les périodes de transition.

Ce vallon d’Andorre pourra être préservé grâce à l’abandon d’un projet d’aéroport. © Emmanuel Clévenot/Reporterre

Partout, localement, des foyers de résistance se multiplient et émergent là où les industriels souhaitent étendre leur emprise. C’est bien simple : ils ne peuvent plus bétonner en rond ! Face à des instances gouvernementales hors-sol, c’est au plus proche de nos territoires de vie et de luttes que nous avons arraché un nombre croissant de victoires ces dernières années. Que ce soit via des occupations de terre, des recours juridiques, des Zad, des rassemblements : des centaines de collectifs poussent, telles des plantes vivaces en rhizome. Chaque fois qu’ils en déracinent une, d’autres naissent, et gagnent du terrain. Rien que ces derniers mois ont été enterrés le projet d’extension de l’aéroport d’Andorre, le projet de ferme-usine à Ossun, le projet de Surf Park à Saint-Père-en-Retz, les plans d’entrepôt Amazon en Alsace ou de contournement Est à Rouen.

Les Jardins de l’Engrenage à Dijon ont déjà repoussé par deux fois les tractopelles et la police. L’extension de l’aéroport de Roissy, le bétonnage des terres de Gonesse, du Carnet, des Vaîtes à Besançon ou le projet de stade de Chambly ont eux aussi subi de sérieux revers et sont aujourd’hui largement remis en cause : autant de cas qui démontrent la force de nos mobilisations collectives.

Chaque terre préservée façonne les victoires à venir

Et qu’on ne s’y trompe pas : chaque victoire, chaque projet enterré, chaque terre préservée façonne la suite. Car ces terrains défendus avec acharnement et finalement préservés peuvent aussi chemin faisant devenir des places fortes, des lieux d’expérimentation et de création d’autres modes de vies. Des lieux qui démontrent en pratique l’adage « créer c’est résister, résister c’est créer ».

Alors nous serons au rendez-vous le 17 septembre prochain pour montrer la force de ce mouvement de fond. Cette 4ᵉ vague d’actions coordonnées contre la réintoxication du monde aura lieu de manière concomitante à la venue d’une grande délégation zapatiste en Europe. L’expérience des territoires autonomes du Chipas, née du soulèvement de 1994, est une source d’inspiration inépuisable pour toutes les luttes qui souhaitent réellement reprendre du terrain à l’hydre capitaliste. Nous espérons que leur Voyage pour la vie participera à démultiplier le désir d’actions collectives pour ce 17 septembre.

« Nous persisterons, récidiverons, et nous implanterons partout où il le faudra. »

Nous poursuivrons notre élan avec les dynamiques de Notre maison brûle, prévoyant des mobilisations locales chaque jour du 18 septembre au 3 octobre, et des Soulèvements de la Terre, entrant dans une seconde saison d’occupations de terres et blocages contre l’accaparement et l’empoisonnement des sols par l’agro-industrie. Avec elles et eux, nous persisterons, récidiverons, et nous implanterons partout où il le faudra.

Collectivement, durablement, car nous savons à quel point ces luttes sont un travail de fond. Puisque ce monde d’après tant rêvé ne nous sera pas donné par quiconque, c’est en allant gagner cette multitude de batailles de terrain que nous allons le construire, ici et maintenant !

Nous appelons donc une nouvelle fois les habitant⋅es des villes et des campagnes à informer et accentuer localement la pression sur les secteurs qui leur semblent les plus évidemment empoisonnants et dispensables : cimenteries, usines de pesticides ou productions de gaz et grenades de la police, industrie aéronautique, publicitaire ou construction de plates-formes Amazon, unités d’élevage industriel, développements de l’industrie nucléaire, clusters développant le monde « sans contact »… Nous appelons en ce sens le 17 septembre à une 4ᵉ série d’actions, blocages, rassemblements et occupations contre de tels lieux de production, chantiers et infrastructures.

Premiers signataires : Notre Maison Brûle - Extinction Rebellion France - Attac France - Notre Affaire à Tous - Sortir du Nucléaire - Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) - Youth For Climate IDF - SUD éducation - Non aux JO 2024 - Les Faucheurs et Faucheuses d’OGM - NDDL Poursuivre Ensemble - Quartier libre des Lentillères - JAD : Jardins à Défendre (93) - Emancipation Collective - Collectif contre la 5G (75) - Résilience France - Résistance Ecologiste Rennes - Revue Topophile - ZEA - Coopératives européennes de Longo Maï - Comité Bure en Retz (44) - Urgence Saclay - Contre la Ligne 18 et l’Artificialisation des Terres (91) - Alternatives et Autogestion - Tarn Autogestion et Alternatives (81) - PEPS (Pour une Écologie Populaire et Sociale) (81) - Sortir du nucléaire (79) - NDDL Poursuivre Ensemble (79) - Youth for Climate Rennes - COLL•E•C Collectif d’Échanges Citoyens du Pays d’Aix (13) - Marche Mondiale des Femmes 26.07 - Confluences (81) - Alternatiba Nevers (58) - Action Non-Violente COP21 58 - Attac Rennes - Saccage 2024 - Mouvement Contre le Crime Atomique (MCCA) - Coordination Antinucléaire du sud-est (CAN-SE) - Collectif antinucléaire de Vaucluse (84) - Droit au Logement - Attac Vendée - Agir pour l’Environnement - PACT (Pas d’Autoroute Castres Toulouse) - Compagnie ilotopie solidaire - Attac Nîmes - Le Chaudron des Alternatives (Alsace) - Réseau Ecobâtir - Objecteurs de Croissance du Pas-de-Calais (OC 62) - La Cagette des Terres (44) - Des habitant.es de la ZAD de Notre-Dame-Des-Landes - Espace autogéré des Tanneries - Union Syndicale Solidaires - Les Communaux (75) - Collectif des Etats généraux de la société écologique post-urbaine - CNT 34 Education Santé Social - Alternatiba Soutlz (68) - Alternatiba Mulhouse (68) - Assemblée Populaire d’Auxerre (89) - Collectif ACCAD : Anti Compteurs Communicants Artois (62) & Douaisis (59) - Attac 93 Sud - Le Pré, Pays de Retz Environnement (44) - Reims Verts l’Avenir - La « coordination des opposant.e.s à l’autoroute A45 et son monde » - Le Printemps du CARE - Réseau des Territorialistes - ADENY (Association de défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne) - Théâtre de l’ADN - Frugalité heureuse et créatrice (93) - Réseau Français de la Construction Paille - Touche pas à ma zone humide (33) - Alternatiba Nantes - GIGNV (44) - XR Poitiers - Attac Artois - Les Jardins de l’Engrenage (21) - Ingénieur·es sans frontière, groupe agricultures et souveraineté alimentaire (ISF Agrista) - La Petite Rockette - ImagiNon (16) - Groupe gilets jaunes Cit-act CABA (18) - ATTAC Reims - Ricochets (26) - Les Indiens du Futur (26) - Extinction Rebellion Tours - L’Antivol (37) - L’Internationale des Savoirs pour Tous - ki-6-col’ (18) - Se Fédérer - Maison Paysanne de l’Aude - Association de Défense de la Vallée du Gambon (27) - Extinction Rebellion Hautes Alpes - Arrêt Du Nucléaire - Association intercommunale de Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais - Justice climatique Angers - EPLC (Ensemble Pour Le Climat) Lens (62)- Jardins de Vauvenise (70) - La lutte des sucs (43) - ANV COP21 Besançon - Attac Landes Côte Sud - APPUII (alternative pour des projets urbains ici et à l’international) - Assemblée populaire du Grand Toulon (APC) - Attac Gap (05) - Attac 63 - GAEC Le MIAM Larchant (77) - Collectif Arrageois pour le Climat - Association des riverains Faches Thumesnil (59) - Revue "Bogues" - Retrouvons le Nord de la Gare du Nord - Collectif 85 GPii - Extinction Rebellion Besançon - Gdeam-62 (Groupement de Défense de l’Environnement de l’Arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais) - RAMES BTP Balance Ton Port La Nouvelle (11) - Collectif Morbihan contre les fermes-usines - Coordination Stop Golfech - Editions Yves Michel - Non à Tropicalia - Sauv-Natur Saint Leu la Forêt (95) - Radiaction - Attac Flandre - Nature & Progrès Ile de France - Youth For Climate Brest - La Tête Dans Le Sable (44) - ACAPEC 24 - Youth For Climate Angers - Jours d’après (33) - STOP nucléaire 26-07 - La ferme Kana’Kodu (55) - Attac Pays malouin Jersey - Stop TERRA 2 - Attac Alès Cévennes - Youth For Climate Avignon - Fridays For Future Grenoble - Les Jardins des Vaîtes - Stop Carrière Montcabrier (81)

Recevoir gratuitement par e-mail les lettres d’info Inscrivez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’inscrire