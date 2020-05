« La crise du coronavirus a mis en lumière l’importance de la profession agricole et les questions d’indépendance alimentaire, observe Arnaud Gauffier, du WWF. Des voix s’élèvent notamment en faveur d’une relocalisation de la production alimentaire. » Rarement en effet les enjeux de résilience et d’autonomie n’auront été autant abordés.

Le 7 mai dernier, à l’initiative du WWF, plusieurs acteurs et observateurs du monde agricole ont ainsi planché sur la question de la « souveraineté protéique ». Car, si notre pays compte nombre d’animaux, nous ne produisons qu’une petite partie des protéines végétales nécessaires à leur alimentation. « On importe environ 4,8 millions de tonnes de soja directement ou indirectement chaque année en France », dit M. Gauffier. Avec des conséquences non négligeables en matière de déforestation. Pour y remédier, Pierre-Marie Aubert, expert agriculture à l’Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales), pousse pour une « transition protéique » : « Aujourd’hui, nous consommons 100 grammes de protéines par jour, dont les deux tiers venant de protéines animales, dit-il. Or, nous n’avons besoin, d’un point de vue nutritionnel, que de 50 g par jour, qui pourraient provenir aux deux tiers de protéines végétales. » Autrement dit, l’avenir de l’agriculture passera par une diminution importante de notre consommation de viande. Et donc par une hausse de la production de légumineuses (lentilles, pois chiche…)

Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne, prône le développement des élevages paysans et insiste sur l’importance de produire le plus localement possible les ressources nécessaires à l’alimentation du bétail : « Il faut revenir à un modèle de polyculture-élevage, avec une diversification des cultures sur la ferme ou sur un territoire, dit-il. Cet élevage pourra notamment valoriser des prairies, des surfaces en herbe où l’on ne peut pas faire pousser autre chose. » Le tout via des changements de pratiques agronomiques, vers plus d’agroécologie.

Ces changements structurels demandent donc de « revoir le modèle agricole », dit le responsable paysan. Afin d’y parvenir, tous ces acteurs mettent en avant une sortie des accords de libre-échange mais aussi des incitations fiscales et des investissements de la part de l’État en vue de développer la filière protéines végétales en France. Dans le recueil Et si… ?, l’ex-eurodéputé José Bové invite à se battre contre la réforme en cours de la Politique agricole commune (PAC) européenne, qui « prépare le renforcement de la concurrence entre les paysans des État-membres, ouvre également la porte aux Gafam[Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft] qui préparent une agriculture 2.0, où les tracteurs téléguidés par GPS, les robots, les datas et les drones envahiront nos campagnes ». Et de conclure : « Nous devons donc peser de tout notre poids pour définir des règles collectives globales fondées non pas sur la compétition mais sur la coopération (…) non pas sur le profit, mais sur l’entraide. »

Dans la même optique, le Shift Project conseille de donner aux collectivités les moyens « pour coordonner la construction de systèmes alimentaires territoriaux résilients » et « relocaliser les filières ». Et parce qu’il faudra bien des gens pour porter la transition agricole, le groupe de réflexion pousse pour des politiques ambitieuses afin de « multiplier par trois le nombre d’actifs agricoles en une génération » : une vingtaine de fermes disparaît chaque jour en France et la population agricole devrait encore diminuer d’un quart d’ici 2030, si rien n’est fait.