Exclusif : le kit de Reporterre pour aider les maires (et les citoyens) à devenir écolo

À la question « que peut un maire pour l’écologie ? », Mohamed Gnabaly, maire sans étiquette de l’Île-Saint-Denis répond sans ambages : « Énormément ! » Également vice-président à la transition écologique au sein de l’Association des maires de France, il est intarissable quant aux réalisations vertes des communes. Consommation énergétique, mobilité, restauration scolaire, espaces verts, mobilité… À l’écouter, les édiles seraient des superhéros de la transition écologique. D’autres communes — de Grande-Synthe, dans le Nord, à Muttersholtz, dans le Bas-Rhin — qui ont fait de l’écologie leur cheval de bataille depuis plusieurs années, semblent lui donner raison.

Il suffit d’ailleurs de parcourir les programmes des candidats pour s’en convaincre : l’écologie est au cœur des élections municipales et intercommunales de mars prochain [1]. Tous bords politiques confondus, chacun rivalise d’inventivité afin de se poser en champion vert. Mais que peuvent-ils vraiment faire face à la crise écologique ? Reporterre s’est plongé dans les rouages de la politique locale, et vous propose quelques clés de compréhension.

1. Les élus locaux peuvent-ils réellement agir contre la crise écologique ?

Tous les observateurs écolos s’entendent pour le dire : « Les collectivités locales jouent un rôle majeur en matière d’émissions de gaz à effet de serre, assure par exemple le laboratoire d’idées La Fabrique écologique. Elles sont responsables directement pour leur patrimoine et leurs compétences de 15 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), et indirectement de 50 % d’entre elles. » Certaines associations, comme le WWF, vont même plus loin, affirmant que « 70 % de l’empreinte carbone des ménages français proviennent des secteurs du transport, du logement et de l’alimentation. Or, ce sont des domaines où les collectivités locales ont des prérogatives clés. »

Et le responsable du programme « villes durables » de l’ONG, Pierre Cannet, de préciser : « La ville et le territoire se vivent comme le terrain du réel vis-à-vis de cette transition écologique. Les communes sont sur le front de la mise en œuvre, mais elles sont aussi au front des conséquences de la crise écologique, et doivent faire face aux pollutions et aux enjeux d’adaptation. »

Ulysse Blau, qui est parti à vélo à la rencontre d’une soixantaine d’édiles du Calvados en 2019, enchérit : « Le maire a un pouvoir immense, la limite de son pouvoir est là où il la pose. » Lors de son périple, il a demandé à chaque élu les actions qu’il avait entreprises et celles qui lui avaient paru impossibles à mettre en œuvre. Production d’énergie renouvelable locale, maintien de commerces de proximité… Conclusion : « Tout ce qui m’avait été listé comme impossible par certains avait été réalisé par d’autres. Certains maires font des choses que d’autres pensent infaisables. »

Attention à ne pas surestimer l’importance de l’échelon local, souligne néanmoins la Fabrique écologique : « Les communes et les intercommunalités ne peuvent pas à elles seules gagner la bataille du climat. Il serait évidemment illusoire de penser, comme le font certains courants de pensée “localistes” ou encore de “l’écologie par le bas”, que seul compterait ou devrait compter ce qui se passe dans les territoires. » Charles-Adrien Louis, du cabinet B&L évolution, rappelle pour sa part que « les collectivités locales ne gèrent pas tout » ; les régions, l’État, l’Union européenne — mais aussi chacun d’entre nous — ont un rôle important à jouer dans la transition écologique.

2. Que peuvent faire les élus pour la transition écologique ?

« Quand on aborde ce sujet de l’écologie, la première chose qui vient à l’esprit d’un maire, c’est la gestion des déchets ménagers », témoigne Ulysse Blau. La collecte et le traitement des ordures sont en effet une compétence des communautés de communes. Également, « l’interdiction des pesticides dans les collectivités françaises depuis 2017 est un sujet majeur dans les mairies ». Depuis la loi Labbé, l’entretien des espaces verts et autres lieux publics doit se faire sans traitement phytosanitaire.

Au-delà de ces deux domaines, les communes et les intercommunalités, aussi appelées le « bloc communal », sont en première ligne sur le front écologique. D’abord par les achats publics : pour effectuer des travaux, entretenir des espaces verts, alimenter les cantines scolaires ou pour ses différentes fournitures, les municipalités passent des commandes et des marchés publics. D’après le site du Pacte pour la transition, ces achats représenteraient 1,6 milliard d’euros par an pour la commune de Paris, 80 millions à Grenoble. Et bien qu’il s’agisse d’un domaine très réglementé, avec notamment une obligation d’égalité de traitement des candidats répondant aux appels d’offre, il est tout à fait possible de favoriser les entreprises locales et de mettre en avant des critères sociaux et environnementaux. « La commune a un rôle de locomotive et d’exemplarité », conclut Pierre Cannet. Dans cette même veine, le Pacte pour la transition a développé d’autres mesures transversales tel le « financement des projets de la commune par des prêts issus de financement éthique » ou l’adoption de « logiciels libres dans les services publics ».

Outre la commande publique, le WWF a identifié quatre leviers d’action : « la planification stratégique, la réglementation, le soutien financier et technique et l’animation territoriale ». Élaboré et voté par les élus, le plan local d’urbanisme (PLU) joue ainsi un rôle stratégique autant que règlementaire essentiel. « La collectivité locale est maîtresse sur l’urbanisation, explique Charles-Adrien Louis. Par cette entrée, on peut modeler le territoire. » Les élus locaux peuvent aussi influencer l’implantation des commerces — de proximité ou grandes surfaces —, la construction d’habitations et la préservation d’espaces naturels ou agricoles.

Ces prérogatives sont également importantes afin « de préparer le territoire et d’anticiper les risques » liés aux dérèglements climatiques, poursuit le consultant. « Ne pas construire en zone inondable ou sur des sols argileux sensibles aux sécheresses, orienter les nouveaux bâtiments par rapport au soleil, végétaliser les centres-villes pour limiter les îlots de chaleurs, énumère-t-il. On ne crée pas une ville verte en un an. » De même, l’autonomie alimentaire, énergétique, en eau se planifient.

Au-delà du PLU, il existe de multiples dispositifs de planification — pour les transports, les énergies ou encore l’agriculture et l’alimentation — et autant d’outils réglementaires — zones à faible émission ou à circulation « apaisée », restriction de l’éclairage nocturne. Nous détaillons toutes ces thématiques plus loin.

3. Quelles limites les élus municipaux rencontrent-ils dans leur action écolo ?

Pourtant, malgré des prérogatives élargies, les communes sont à la traîne dans leur action climatique. « Aucune collectivité n’est alignée sur une trajectoire compatible avec l’objectif de 1,5 °C de réchauffement, note Charles-Adrien Louis. Il y a des bonnes élèves, mais elles sont bien souvent “spécialistes” d’un domaine, comme Grenoble sur le vélo. » Un constat corroboré par le rapport de la Fabrique écologique. Sur les 746 intercommunalités ayant l’obligation de concevoir un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre — nommé plan climat-air-énergie territorial (PCAET) —, 44 seulement en ont adopté un.

Qu’est-ce qui freine l’action locale ? Premier obstacle, « les collectivités ne savent pas comment faire ni par où commencer », relève Zoé Lavocat, du Réseau Action Climat. « Le fait de savoir que c’est possible, que d’autres l’ont fait, est souvent un facteur déclencheur », souligne aussi Ulysse Blau. « Il existe un manque de connaissance des enjeux climatiques, ajoute Charles-Adrien Louis. Les élus ne connaissent pas les priorités ni les ordres de grandeur. » Par exemple, combien de tonnes de CO 2 sont-elles émises par une voiture individuelle ? Comment réduire les émissions liées aux bâtiments ? Ces informations ne sont pas toujours connues par les élus (ni par les citoyens).

Autre frein, et de taille, l’opposition des habitants. « Sur la production d’énergie renouvelable, les projets sont souvent bloqués par les habitants, a pu observer Ulysse Blau dans le Calvados. Ils ne sont pas opposés au projet en tant que tel, mais à la façon dont le projet est amené ; une façon directive de faire les choses. » Pour lui, comme pour la plupart des personnes interrogées, l’implication des citoyens est un facteur de réussite incontournable. « Le problème, poursuit notre cycliste, est que les habitants attendent que les maires proposent des choses, tandis que les maires ont besoin que les habitants soient force de propositions et d’actions. Il suffit souvent pour un habitant de décrocher son téléphone et de dire aux élus ce qu’on aimerait voir ou faire. »

À l’Île-Saint-Denis, Mohamed Gnabaly a également pris conscience de l’importance de la relation avec ses concitoyens : « Quand on passe la totalité de sa ville en zone 30 km/h, quand on met en place un stationnement payant, les gens ont vite l’impression que l’écologie est punitive, contre eux, dit-il. On peut poser des contraintes, mais il faut aussi proposer des solutions. » Et c’est là que le bât blesse : « Pour réduire la voiture individuelle, il faut proposer des transports en commun ; or, pour avancer sur le réseau des transports, il est nécessaire de travailler avec la région, avec l’État, qui ne sont pas toujours sur la même ligne », dit-il.

Il y aurait ainsi des « décalages entre une vision et des décisions nationales et l’approche de terrain » : « Quand l’État impose du bio à la cantine, c’est bien, mais si ces produits viennent d’Italie, c’est dommage », dit-il encore. Le changement de pratiques agricoles et la structuration d’une filière bio locale requièrent des évolutions aux niveaux européen et national, bien plus que local. « Les maires ont bien souvent conscience que les fermes industrielles ne sont pas une solution, mais ils ne savent pas comment encourager l’installation de jeunes paysans », témoigne Ulysse Blau.

Le décalage se retrouve aussi dans les moyens mis à disposition des communes pour mener à bien la transition. « Rénover un habitat, c’est en moyenne 50.000 €, note par exemple Charles-Adrien Louis. Ces financements ne peuvent pas venir de la collectivité uniquement, il faut des fonds de l’État et de l’Europe. » Fonds qui ont plutôt tendance à se réduire. D’autant plus que « les subventions sont bien souvent allouées à un projet précis et non pas pour du long terme, dit Zoé Lavocat. Une enveloppe pour construire un parc éolien ne permettra pas de faire une planification énergétique dans le temps ».

Les limites peuvent aussi provenir des acteurs locaux. « C’est parfois délicat d’agir sur les grands agents économiques, les entreprises ou industries, qui peuvent faire du chantage à l’emploi », remarque Charles-Adrien Louis. « J’ai ressenti un certain défaitisme de la part des maires quant à leur pouvoir pour encourager le commerce local et concurrencer les grandes surfaces », illustre ainsi Ulysse Blau.

Dernier point, et non des moindres, « les réussites communales sont souvent le fait de la volonté et de l’implication personnelle de décideurs », constate la Fabrique écologique.

4. La montée en puissance des intercommunalités est-elle un obstacle à la transition écologique ?

Eau, déchets, transports, urbanisme… nombre de compétences auparavant municipales sont passées à l’intercommunalité. Les élections municipales seront d’ailleurs aussi des élections communautaires : en votant, les citoyens élisent les conseillers qui siégeront dans les communautés de communes. Pour la chercheuse Élisabeth Dau, cet essor des intercommunalités et des métropoles pose un problème démocratique, car « il crée une distance incroyable entre les habitants et les élus, et recrée des zones de pouvoir vidées démocratiquement », dit-elle. D’autant plus, comme le souligne le politologue Gilles Pinson, que « les décisions sont souvent prises de manière opaque, assez peu démocratiques, non pas pendant les conseils métropolitains, mais dans les négociations de couloirs entre les maires ».

Cependant, « la montée en puissance de l’intercommunalité, qui va permettre de créer des structures plus grandes et capables de concentrer davantage de compétences et de ressources, est potentiellement un moyen de développer une expertise sur des sujets environnementaux et des politiques écologiques ambitieuses », considère Gilles Pinson. À l’inverse, le village de Saillans, dans la Drôme, s’est souvent confronté au manque de volonté de l’intercommunalité en matière d’écologie. Les « petites » communes ont-elles les moyens de peser dans les regroupements ? « Dans les faits, comme les décisions ne sont pas prises dans les conseils métropolitains, chaque maire a généralement une sorte de droit de veto sur ce qui se passe au niveau intercommunal, constate M. Pinson. Les “petits maires” ont plutôt une capacité à résister. »

5. Comment lire notre « kit » ?

Pour vous aider à comprendre les programmes des candidats à votre mairie, nous avons listé les leviers et limites de l’action communale, et donné quelques mesures possibles. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur le travail effectué par de nombreuses associations, notamment mis en valeur dans le Pacte pour la transition (vous trouverez toutes les sources dans les fiches). Dans un souci de synthèse, nous avons identifié cinq domaines d’intervention principaux — transports, agriculture et alimentation, étalement urbain, énergie, déchets — complétés par cinq autres enjeux écolos essentiels. Enfin, nous avons mis ensemble les compétences communales et intercommunales, puisque les élus municipaux sont bien souvent des élus communautaires. Bonne lecture !

TRANSPORTS Le secteur du transport est le premier émetteur de gaz à effet de serre en France avec 31 % des émissions. En cause, principalement, notre recours effréné à la voiture individuelle. Au niveau local, les élus disposent de nombreux leviers afin de favoriser d’autres modes de déplacement, moins émetteurs : limitation de la vitesse et du stationnement, développement d’aménagements cyclables et des transports en commun… • CONSTAT — Plus de la moitié des émissions liées aux transports sont rejetées par les voitures individuelles, généralement utilisées pour de très courtes distances. Au niveau local, les élus peuvent faciliter d’autres modes de déplacement, moins polluants : transports en commun, vélo, marche. Pour influencer la mobilité, les élus locaux disposent de plusieurs outils réglementaires, principalement dans le cadre de l’intercommunalité. En premier lieu le PLU/PLUi permet de planifier l’aménagement du territoire, donc des infrastructures de transport. Les communautés de communes peuvent aussi élaborer un plan de déplacement urbain (PDU) — une planification sur 10 ans, à l’échelle d’un territoire, des déplacements — ainsi qu’un schéma directeur cyclable afin de programmer une politique cyclable. Les élus ont également la main sur le stationnement et les limitations de vitesse, tandis que l’intercommunalité est le plus souvent l’Autorité d’organisation de la mobilité (AOM) qui assure l’organisation du réseau de transport urbain. • QUE PEUT FAIRE LA COMMUNE ? Mettre en place des zones à circulation restreinte ou apaisée — où la voiture partage l’espace avec d’autres usages. Dans les faits, la vitesse est limitée dans certaines rues ou quartiers ou dans toute la ville, à 20 km/h ou 30 km/h. Les grandes intercommunalités peuvent mettre en place des zones à faible émission, où la circulation est interdite aux véhicules les plus polluants. Développer l’offre de transports en commun. Plusieurs leviers sont possibles : élargir la couverture du territoire, mettre en place des transports en commun en site propre, augmenter la fréquence, améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le tout peut être accompagné d’une tarification adaptée (tarifs solidaires, système de « pass » unique pour tous les transports du territoire, offre de cartes journalières). Enfin, les élus peuvent faciliter l’embarquement des vélos dans les transports, créer des parkings relais ou accorder les horaires des lignes de transports entre eux. Développer les aménagements cyclables et piétons : outre le déploiement de nouvelles pistes cyclables, d’autres travaux sont possibles : l’autorisation du contresens sur les rues à sens unique, les cédez le passage cycliste au feu, les goulottes dans les escaliers. Il s’agit de développer des offres de stationnement vélo sécurisés, ainsi que la location vélo toutes durées (vélo en libre-service, prêt étudiant, mise à disposition longue durée). Le soutien aux vélos-écoles et aux ateliers vélo participatifs est aussi important. Mettre en place une politique de stationnement : en limitant le nombre de places disponibles en centre-ville, en favorisant l’intermodalité, en encourageant le stationnement dans les parkings souterrains ou fermés, en affectant les recettes du stationnement payant pour la mobilité durable. Faciliter les modes de transport en voiture partagée, comme le covoiturage, l’autopartage, l’auto-stop organisé : création d’aires de covoiturage, signalisation des arrêts et des véhicules, auto-partage des véhicules professionnels de la collectivité pour utilisation par les associations ou habitant·es du territoire les soirs et week-end… • LES LIMITES Les intercommunalités, bien plus que les communes, ont la main sur le développement des transports. La région est l’autorité organisatrice de l’ensemble des transports interurbains. Elle a la charge de l’organisation et du financement des services ferroviaires régionaux de voyageurs et des services routiers effectués en substitution de ceux-ci. Pour financer les aménagements cyclables, les collectivités locales ont des moyens parfois limités. Elles peuvent faire appel au plan vélo national, mais celui-ci est jugé insuffisant par les associations. • LES OUTILS POUR COMPRENDRE La fédération des usagers de la bicyclette ( FUB ) a mis en place une plateforme où citoyens et candidats peuvent parler vélo => Parlons vélo

) a mis en place une plateforme où citoyens et candidats peuvent parler vélo => Parlons vélo Les fiches transport du Pacte pour la transition 2] • POUR ALLER PLUS LOIN Sur les zones à faible émission

À propos du débat sur la gratuité des transports en commun 3]

Sur le vélo 4]

Sur le covoiturage et l’auto-stop 5]

AUTRES MESURES Les pouvoirs des maires ne s’arrêtent pas à la gestion des déchets, des transports et au contrôle de l’urbanisation. Ils peuvent agir sur la biodiversité, l’eau, la publicité ou encore la solidarité envers les plus démunis. Difficile d’être exhaustif, mais voici quelques pistes de réflexion… et d’action. • FORÊT Constat — Par leurs choix énergétique, alimentaire, de mobilité et d’urbanisation, les collectivités ont des effets sur les forêts communales ou plus lointaines (ce qu’on appelle la « déforestation importée » ).

Par leurs choix énergétique, alimentaire, de mobilité et d’urbanisation, les collectivités ont des effets sur les forêts communales ou plus lointaines (ce qu’on appelle la ). Mesures — Dans les bois communaux, il est possible d’interdire les pratiques de gestion forestière dégradant fortement les écosystèmes (coupes rases ; récolte des menus bois et du feuillage ; plantation en plein monospécifique ; utilisation de pesticides). Dans le PLU , les élus peuvent classer les forêts, haies, arbres, existants ou à créer en « Espace boisé classé » , et couper le moins possible les arbres existant en ville.

Dans les bois communaux, il est possible d’interdire les pratiques de gestion forestière dégradant fortement les écosystèmes (coupes rases ; récolte des menus bois et du feuillage ; plantation en plein monospécifique ; utilisation de pesticides). Dans le , les élus peuvent classer les forêts, haies, arbres, existants ou à créer en , et couper le moins possible les arbres existant en ville. Ressources — L’association all4trees a travaillé à un « Pacte zéro empreinte forêt », doté d’une série de mesures que les élus peuvent prendre. • EAU Constat — La qualité et la quantité d’eau sont des enjeux cruciaux pour les territoires. Depuis 2018, la gestion de l’eau a été confiée aux intercommunalités, ainsi que les compétences eau et assainissement, avec des objectifs de préservation et de restauration des eaux superficielles et souterraines pour 2021. À cela s’ajoute un enjeu de sécurité lié aux inondations, les communes étant impliquées dans la prévention et la gestion efficace de ce risque. Mesures — Les collectivités territoriales peuvent choisir un mode de gestion en régie publique qui leur permette de garder un pouvoir de décision et d’orientation. Instaurer une tarification sociale de l’eau, éventuellement couplée à une tarification écologique, différenciée selon les usages (domestiques, commerciaux et industriels). Pour les bâtiments et services de la collectivité, mettre en place des dispositifs de récupération et d’utilisation différenciée de l’eau de pluie (pour l’arrosage public et les toilettes, par exemple), et favoriser les toilettes publiques sèches (ou à récupération pour compostage par les espaces verts). Mettre en place en amont de la validation des permis de construire de projets d’aménagement une réunion sur la gestion de l’eau du projet.

Ressources — http://www.eauxglacees.com/Millas-les-usagers-se-mobilisent ; https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c3d940bb4e27423ee0a6 • BIODIVERSITÉ Constat — Pour préserver la biodiversité, les communes peuvent jouer un rôle important en restaurant les trames vertes (espaces verts), bleues (eau) et noires (pollution lumineuse). Mesures — Mettre en place une gestion différenciée des espaces verts et favoriser les essences d’arbres et variétés végétales adaptées localement. Créer de nouveaux espaces verts : acquérir et végétaliser de nouveaux lieux, et désimperméabiliser les sols. Veiller à créer des continuités écologiques entre les espaces verts : désasphaltisation partielle de réseaux de rues vertes végétalisées, végétalisation de toitures, végétalisation d’abord de bâtiments, création de passages pour la faune à travers les clôtures. Passer au « zéro phyto total » (plus exigeant que la loi Labbé) en n’utilisant plus de pesticides dans les cimetières et les terrains de sport. Augmenter la place de l’eau dans la ville : multiplier les mares, fontaines et rivières urbaines. Mettre en place une gestion alternative des eaux de pluie : restaurer des sols de pleine terre partout où les surfaces artificielles ne sont pas ou plus nécessaires (aires de jeu, parkings, pieds d’arbres, etc.), mettre en place des chaussées et revêtements poreux et des fossés végétalisés. Faire respecter la législation en s’assurant que les enseignes commerciales/bureaux éteignent leur éclairage la nuit. Mettre en place l’extinction de nuit sur une période aussi longue que possible (le crépuscule étant une période cruciale pour de nombreuses espèces) ou un éclairage dynamique.

Ressources — https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5ccc2f7240bb4e5d727b23c7 + https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/01/skake-ton-politique-dp.pdf • PUBLICITÉ Constat — Les élus locaux peuvent agir afin de limiter l’affichage publicitaire dans l’espace public. Mesures — Un règlement local de publicité ( RLP ) peut être élaboré par les communes ou les intercommunalités : il permet par exemple de proscrire les écrans numériques publicitaires, ou de prescrire des affiches ne dépassant pas 50 x 70 cm, et en encadrant la densité (un seul panneau par tranche de 2.000 habitantes et habitants). La mairie et l’intercommunalité ont le pouvoir de ne pas renouveler les contrats de mobiliers urbains publicitaires (abris bus).

Ressources — https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c1bc40bb4e70413ee0a6 + l’association résistance à l’agression publicitaire a publié un questionnaire à destination des candidats : https://antipub.org/lancement-du-questionnaire-municipales-2020-quelle-place-de-la-publicite-dans-la-ville/ • LOGEMENT ET SOLIDARITÉ Constat — Quatre millions de personnes souffrent de mal-logement et 12,1 millions de personnes sont touchées à des degrés divers par la crise du logement. L’augmentation du prix des loyers, le manque d’investissement dans les infrastructures sociales, les mauvaises conditions d’habitat sont autant de facteurs sur lesquelles la ville peut agir. Mesures — La collectivité doit d’abord respecter, si ce n’est pas encore fait, l’obligation de 20 ou 25 % de logements sociaux, en construisant les nouveaux logements intégrés dans des immeubles ou quartiers à loyer marché, et insérés dans les réseaux de transports en commun. À ce titre, le programme local de l’habitat définit les objectifs à atteindre dans l’offre de logement et les places d’hébergement équilibrée et diversifiée sur le territoire. Via la taxe foncière sur les propriétés bâties, la collectivité peut influer sur la part de logements vacants habitables. Elle peut mettre en œuvre l’encadrement ou le contrôle des loyers sur son territoire en zone tendue. Les communes peuvent aussi faciliter la création d’habitats participatifs, en réservant dans le PLU des espaces destinés à ce type de logements, en mettant à disposition des parcelles de terrain à coût abordable, ou en adaptant les règles d’urbanisme. Mettre en place un point d’accueil pour les personnes exilées, afin de les informer. Dans les villes sous tension avec des campements insalubres : ouvrir un accueil de jour pour orienter et accompagner les personnes en errance.

Ressources — https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c17840bb4e5d413ee0a6 + https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/communiques-de-presse/la-fondation-abbe-pierre-propose-aux-candidats-aux-elections-municipales-de-marseille-5-axes-daction-pour-une-meilleure-politique-locale-du-logement https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c0ef40bb4ee7403ee0b1 • D’AUTRES OUTILS À EXPLORER Dans le cadre des « territoires zéro chômeur de longue durée », les communes peuvent se faire accompagner dans la mise en place d’une politique d’emploi local, en lien avec la transition écologique. Pour s’outiller sur la démocratie locale et la participation citoyenne, la Belle Démocratie http://labelledemocratie.fr/ et Action commune https://www.actioncommune.fr/ regorgent de pistes. Les collectivités peuvent aussi favoriser les dynamiques locales, en soutenant les tiers lieux ou les monnaies locales complémentaires

QU ’ EST - CE QUE LE PLAN LOCAL D’ URBANISME ?

Le plan local d’urbanisme (PLU) est le principal document de planification de l’urbanisme dans la commune. Il définit les règles de construction, les zones qui doivent rester naturelles, les zones réservées aux constructions futures… tout en respectant les documents de planification de l’urbanisation des échelons supérieurs (schéma de cohérence territoriale [SCoT] notamment).

Il comprend plusieurs documents, dont :

Le rapport de présentation , composé notamment du diagnostic territorial, d’un état des lieux initial de l’environnement, des incidences prévisibles du PLU sur l’environnement et de la compatibilité du PLU avec les différentes lois et règlements ;

, composé notamment du diagnostic territorial, d’un état des lieux initial de l’environnement, des incidences prévisibles du sur l’environnement et de la compatibilité du avec les différentes lois et règlements ; Le projet d’aménagement et de développement durable ( PADD ) , qui expose les objectifs et projets de la collectivité locale en matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de dix à vingt ans ;

, qui expose les objectifs et projets de la collectivité locale en matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de dix à vingt ans ; Le zonage de la commune, qui comprend quatre types de zones : « urbanisées » (U), « à urbaniser » ( AU ), « naturelles » (N) et « agricoles » (A).

Le PLU est généralement établi pour une longue durée — une dizaine d’années. Il peut être modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. Une révision s’impose lorsque la commune veut urbaniser une forêt, des terres agricoles ou des milieux naturels. Trois ans après la révision du PLU, le conseil municipal doit organiser un débat sur les résultats de l’application du plan ; et, six ans après, une analyse de ses résultats environnementaux.

Depuis la loi Grenelle II de 2010, le PLU peut être remplacé par un PLUi, établi à l’échelle de l’intercommunalité . En 2017, quelque 540 PLUi avaient déjà été établis. L’idée est de mutualiser les ressources des communes et de rationaliser l’aménagement d’un territoire dans son ensemble — éviter que des communes mitoyennes autorisent chacune l’installation d’un hypermarché, par exemple. Mais cela retire, de fait, du pouvoir aux maires.